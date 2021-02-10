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среда, 10 февраля 2021 09:38

ЕС хочет ввести против России глобальный режим санкций

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ЕС хочет ввести против России глобальный режим санкций
Валдис Домбровскис готов ввести новые санкции против России. Фото: Reuters

Европейский Союз хочет ввести против России "глобальный режим санкций" в защиту прав человека.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его мнению, урегулирование войны России против Украины на Донбассе "идет медленными темпами".

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Он считает, что Москва должна ответить взаимностью на "конструктивный подход президента Владимира Зеленского и его усилия".

Россия полностью игнорирует мирные шаги Украины, поэтому Домбровскис заверил, что санкции "по-прежнему остаются связаны с полным выполнением Минских соглашений".

"Если государства-члены ЕС этого захотят, мы готовы использовать против России глобальный режим санкций ЕС в области прав человека", - прокомментировал он.

По его словам, "Украина остается в центре европейской повестки дня и получит от ЕС политическую, финансовую и техническую помощь на реформы".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, отчитывался о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента.

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