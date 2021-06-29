ЕС готовит новые санкции против России. При каких условиях введут

Жозеп Боррель сообщил о подготовке новых санкций против РФ. Фото: Reuters

В Евросоюзе в ближайшее время подготовят варианты новых санкционных мер против России.

Об этом заявил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель.

"Евросовет поручил Еврокомиссии и мне предоставить варианты дополнительных ограничительных мероприятий, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству", - подчеркнул Боррель.

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По его словам, по поручению саммита ЕС подготовит возможные сферы взаимодействия с Россией по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, внешняя политика.

Глава дипломатии Евросоюза Жосеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений с Россией. В документе говорится о принципе отталкивания, сдерживания и взаимодействия.