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понедельник, 22 февраля 2021 16:41

ЕС готов ввести индивидуальные санкции против РФ из-за ареста Навального

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ЕС готов ввести индивидуальные санкции против РФ из-за ареста Навального
ЕС согласовал решение о введении индивидуальных санкций против России. Фото: Reuters

Министры иностранных дел стран Европейского Союза готовы ввести индивидуальные санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

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Под пакет ограничений попадут глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Им запретили въезд в ЕС и заморозили активы в банках Евросоюза.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на кибератаки России готова применить не только механизм санкций.

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