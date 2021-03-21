ЕС еще не готов делиться с более бедными странами вакцинами

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 648
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 855
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2052
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 891
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 522
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1107
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 756
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1008
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
5
6
6
7
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Видео
Все видео
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 891
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 765
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 216
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1107
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 117
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
воскресенье, 21 марта 2021 19:40

ЕС еще не готов делиться с более бедными странами вакцинами

  Комментировать
ЕС еще не готов делиться с более бедными странами вакцинами
ЕС может начать делиться вакцинами в будущем. Фото: pexels.com

Евросоюз не видит сейчас возможности напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом в интервью немецкой Funke Media Gruppe.

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она.

Добавила о финансовой поддержке со стороны ЕС международной инициативе COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для бедных стран.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 млрд евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - сказала глава Еврокомиссии.

Механизм пожертвования вакцин направления другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая страна мира вакцинировали всех взрослых от Сovid-19

Урсула фон дер Ляен агитировала за предоставление вакцин людям во всем мире еще весной 2020 года. Сейчас большинство доз вакцин против Covid-19 продолжают вводить в индустриально развитых странах.

Общее количество прививок от Covid-19 превысила отметку в 100 тыс. 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса, министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС еще не готов делиться с более бедными странами вакцинами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 21501
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 15643
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 7902
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 5427
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 4545
Мир
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
Собака на джипе хозяина разгромила художественную галерею
3
 Просмотров: 189
Хотят оправдать женщину, которую осудили за убийство четверых детей
Хотят оправдать женщину, которую осудили за убийство четверых детей Просмотров: 594
Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины
Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины Просмотров: 324
Турецкая авиация бомбила курдов
Турецкая авиация бомбила курдов 1 Просмотров: 261
Медики украли вакцину Covishield, чтобы продать
Медики украли вакцину Covishield, чтобы продать 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
11
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Голосов: 226
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть