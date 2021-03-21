ЕС еще не готов делиться с более бедными странами вакцинами

ЕС может начать делиться вакцинами в будущем. Фото: pexels.com

Евросоюз не видит сейчас возможности напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом в интервью немецкой Funke Media Gruppe.

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она.

Добавила о финансовой поддержке со стороны ЕС международной инициативе COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для бедных стран.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 млрд евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - сказала глава Еврокомиссии.

Механизм пожертвования вакцин направления другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в ЕС.

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Урсула фон дер Ляен агитировала за предоставление вакцин людям во всем мире еще весной 2020 года. Сейчас большинство доз вакцин против Covid-19 продолжают вводить в индустриально развитых странах.

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