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четверг, 17 октября 2019 15:05

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорку

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Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорку
Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от Дональда Трампа. Фото: Luisa Gonzalez/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от Дональда Трампа в помойку.

В нем Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана сесть за стол переговоров с руководством сирийских курдов, сообщает BBC.

Президент США сейчас находится под волной критики из-за скандала возможного импичмента и ситуацию на севере Сирии, где на прошлой неделе Турция развернула военную операцию против курдов.

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Незадолго до начала операции США вывели из этого региона своих военных. По мнению критиков главы США, именно это фактически стало "зеленым светом" для начала операции. Трамп сказал, что не будет вмешиваться в этот конфликт, поскольку "это не наша граница".

Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану не быть дураком и сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов.

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