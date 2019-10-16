Турция ответит на санкции США. Фото: Novyny

В Турции пообещали ответить на санкции США.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте, передает NTV.

"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим ответ, будем принимать соответствующие меры", - подчеркнул министр.

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По словам Чавушоглу, политика американского руководства "односторонняя и не в силах изменить принципиальность Турции".

"Когда на повестке дня обеспечения нашей национальной безопасности, все остальное - это мелочи", - добавил министр.

Президент США своим указом ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны. Санкции ввели из-за масштабной военной операции на севере Сирии.