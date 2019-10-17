"Не будь дураком" - Трамп написал письмо Эрдогану

Трамп советует Эрдогану договориться с военным руководством сирийских курдов. Фото: ТАСС

Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдоган сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов.

"Договоримся о хорошей сделку! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики - но я пойду на это", - написал глава Белого дома в официальном письме Эрдогану, передает The New York Times.

Он напомнил, как США уже вводили санкции против Анкары в 2018 году - после ареста в Турции пастора Брансона.

"Я приложил много усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подведи мир. Можно многое сделать. Генерал Мазлюм (командующий курдских сил демократической Сирии) Готов вести переговоры с вами, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли раньше", - отметил Трамп.

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Президент США посоветовал турецкому коллеге войти в историю в позитивном ключе, а не на стороне зла: "Не будьте крутым парнем, не будь дураком!". Также отметил, что позвонит Эрдогана позже.

Президент США своим указом ввел санкции против Минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за масштабной военной операции на севере Сирии.