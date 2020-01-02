Эрдоган приказал ввести войска в Ливию

Парламент Турции разрешил отправку турецких военных в Ливию. Фото: РБК

Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию.

26 декабря 2019 Ливия официально пригласила военной помощи у Турции, сообщает Anadolu.

31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление о размещении турецких войск в Ливии.

В Ливии действует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар. Он ведет военное наступление на Триполи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли наемника, который жестоко убил сирийца

12 декабря он приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

Участие российских наемников из ППК "Вагнера" ​​в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны в Северной Африке, а также Турцию. В Сирии находятся 2000 россиян.