Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в собственной квартире

Анна Кастельянос умерла в собственной квартире. Фото: takiedela.ru

Бывшую солистку российской группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в ее квартире в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Telegram-канал "Подъём".

В Анны была 3-я группа инвалидности. Пока причина смерти устанавливается.

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"Тело 38-летней женщины обнаружили волонтеры, когда пришли ее посетить: в последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала с постели. По предварительным данным, ее смерть носила естественный характер", - говорится в сообщении.

По словам продюсера группы, участники Little Big пока не знают о смерти экс-солистки.

Кастельянос ушла из группы в 2016 году. После этого она снималась в фильмах, играла в театре, вела мероприятия. У женщины был свой тату-салон.

На Евровидении-2020 Россию должна была представить группа Little Big.