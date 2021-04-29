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четверг, 29 апреля 2021 11:04

Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
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Юлия Волкова хочет стать депутатом Госдумы.
Фото: @official_juliavolkova
Юлия Волкова хочет стать депутатом Госдумы.
Юлия Волкова хочет стать депутатом Госдумы.
Юлия Волкова хочет стать депутатом Госдумы.
Юлия Волкова хочет стать депутатом Госдумы.

Бывшая солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова подалась в депутаты Госдумы России.

Соответствующее заявление она сделала в Instagram.

Женщина подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

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"Сделала первый шаг", - подписала публикацию Волкова.

Также звезда процитировала один из хитов группы "Тату" – "Нас не догонят".

Выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

43-летний немец Филипп Танзер, который ранее снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, решил сменить профессию и мечтает стать депутатом.

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