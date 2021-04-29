Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ

Фото: @official_juliavolkova

Бывшая солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова подалась в депутаты Госдумы России.

Соответствующее заявление она сделала в Instagram.

Женщина подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

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"Сделала первый шаг", - подписала публикацию Волкова.

Также звезда процитировала один из хитов группы "Тату" – "Нас не догонят".

Выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

43-летний немец Филипп Танзер, который ранее снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, решил сменить профессию и мечтает стать депутатом.