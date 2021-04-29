Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ

Бывшая солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова подалась в депутаты Госдумы России.
Соответствующее заявление она сделала в Instagram.
Женщина подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин обнулил свои президентские сроки, чтобы баллотироваться в президенты снова
"Сделала первый шаг", - подписала публикацию Волкова.
Также звезда процитировала один из хитов группы "Тату" – "Нас не догонят".
Выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.
43-летний немец Филипп Танзер, который ранее снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, решил сменить профессию и мечтает стать депутатом.
Комментарии