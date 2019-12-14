Экс-президента приговорили к 2 годам заключения

Экс-президента Судана Омара аль-Башира приговорили к 2 годам заключения. Фото: Apicture

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которого в апреле отстранили от власти, приговорили к двум годам заключения.

Отбывать срок 75-летний аль-Башир будет в реабилитационной клинике для пожилых людей, осужденных за преступления, за которые не предусмотрена смертная казнь. Об этом сообщает Associated Press.

Экс-президента осудили по обвинению в коррупции и отмывании денег. Как отмечается, во время обысков в его доме обнаружили доллары, евро и суданские фунты на сумму в $130 млн.

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Относительно аль-Башира также предъявлены обвинения в убийстве протестующих во время восстания в Судане. Приговор по этому делу пока не вынесено.

Международный уголовный суд в 2010 году выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Его обвиняют в геноциде, совершенном в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре, начавшийся в 2003 году. Жертвами конфликта стали сотни тысяч человек. Новая власть Судана отказалась выдавать аль-Башира МКС.