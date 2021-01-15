Экс-премьера Италии госпитализировали из-за проблем с сердцем

Берлускони был госпитализирован. Фото: Reuters

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиологический центр Монако.

Причиной госпитализации является плановая проверка, сообщает Rai News 24.

Все действия Берлускони координирует его врач Альберто Дзангрилло.

Именно он посоветовал своему пациенту не медлить с медицинской проверкой. Также Дзангрилло настоял, что для этого не стоит возвращаться в Италию, а гораздо лучше будет воспользоваться услугами врачей в Монако. Туда Берлускони прибыл, чтобы провести локдаун.

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В сентябре 2020 Берлускони перенес коронавирус. Тогда политика госпитализировали в клинику в Милане. Сильвио Берлускони - экс-премьер Италии (занимал эту должность 4 раза) и медиамагнат. Ему - 84 года.