Экс-посол США оценил возможность референдума на Донбассе

"Прежде всего, Россия должна вывести свои войска" Фото: aktualne.cz

Кремль пока не имеет права что-то говорить о референдумах на Донбассе, поскольку именно Россия начала там войну и до сих пор ее поддерживает.

Только в ситуации полного прекращения огня, Кремль имеет право высказывать свое мнение о дальнейшей ситуации, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала RTVi.

По его словам, Путин очень хорошо понимает ситуацию в Вашингтоне, а именно то, что Трамп к нему относится с благосклонностью. Однако Конгресс и советники американского президента выступают против его политики.

"Именно поэтому Путин договорился с Трампом провести встречу без советников. И Путин считал, что во время этой встречи он сможет убедить Трампа принять нужные ему решения", - сказал Хербст.

Как подчеркивает дипломат, идея референдума на Донбассе является плохой.

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"Прежде всего, Россия должна вывести свои войска и отвести вооружение оттуда (из Донбасса - ред.), А потом уже можно будет обнародовать свою позицию относительно ситуации на Востоке Украины, то есть о каком референдуме", - отметил посол.

"О том, возможно ли референдум в Донбассе, который организовали бы США и Россия, но согласилась бы Украина на такой плебисцит на своей территории, то сейчас говорить об этом нет смысла. Прежде всего, речь должна идти о настоящем конце войны, о настоящем перемирии. Ежедневно обстрелы, каждый день есть жертвы. И в основном это проблема русской, кремлевской агрессии", - добавил представитель США.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля со своей стороны подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".