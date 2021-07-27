Экс-политика засудили за шпионаж в пользу РФ

Альгирдаса Палецкиса обвинили в шпионаже в пользу РФ. Фото: rubaltic.ru

В Литве окружной суд города Шяуляй признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщило издание Delfi.

Приговор приняли не окончательно. Его могут обжаловать в Апелляционном суде. Сначала генеральная прокуратура потребовала для Палецкиса девять лет тюрьмы.

В период с февраля 2017 года по октябрь 2018-го обвиняемый вместе с предпринимателем Деймантасом Бертаускасом действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ. Бертаускас признал вину и дал показания. Его освободили от уголовной ответственности.

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Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали необходимую для разведки России информацию.

В 2012 году Палецкиса осудили за грубое отрицание факта агрессии СССР против Литовской Республики.

В 2008-м он создал "Социалистический народный фронт" и стал его руководителем. С тех пор фонд и Палецкис неоднократно упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

В Америке бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в заговоре с работниками российской разведки. Обвиняемого зовут Питер Деббинс, 45 лет. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в ​​период с декабря 1996-го по январь 2011 года.