Экс-глава польского МИД пригрозил России "дать по яйцам"

Запись в Twitter польского дипломата / Скриншот поста в Twitter

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова относительно НАТО.

Свою реакцию он разместил в Twitter.

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Сикорский прокомментировал твит посольства России в Великобритании, изложившее мнение главы МИД России. Лавров заявил, что "НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада организации Варшавского договора и СССР".

"Понимайте, русское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не тоскуют. А если попробуете повторить, получите по яйцам", – написал Сикорский.

10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму безопасности Кремля. На переговорах с делегацией США Россия выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, упрощающие трудоустройство для иностранцев, в частности украинцев. Об этом идет речь на сайте польского президента.