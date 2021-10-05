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среда, 20 октября 2021 07:00

Эксцентричного диктатора линчевала толпа повстанцев

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Эксцентричного диктатора линчевала толпа повстанцев
Муаммар Каддафи перед смертью / Reuters

20 октября 2011 года в родном городе Сирт повстанцы поймали и убили главу Ливии Муаммар Каддафи. Он дольше других африканских и арабских лидеров был у власти. Эксцентричный 69-летний диктатор был виновен в многочисленных нарушениях прав человека в собственной стране и терактах в разных частях мира.

Каддафи родился в бедной бедуинской семье. Со школьных лет участвовал в подпольных политических организациях. В 1965 году в чине лейтенанта окончил военный колледж в Бенгази. В 1966 году прошел переподготовку в Великобритании.

1 сентября 1969 года ливийские военные начали одновременное выступление по городам Ливии и быстро повалили монархию. 27-летнему Каддафи присвоили звание полковника. Он возглавил революционное командование. В 1970 году стал премьером и министром обороны. В течение года в Ливии ликвидировали американскую, британскую и итальянский военные базы. В течение следующего - национализировали банки, нефтедобывающие и перерабатывающие компании, забрали землю у иностранцев.

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Вдохновившись идеями социализма, основанного на исламе, Каддафи сформулировал собственную идеологию, изложенную в его труде - "Зеленой книге". В 1977 году провозгласил создание Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.

Доходы от нефтедобычи направлял на социальные нужды, что позволило к середине 1970-х реализовать масштабные социальные программы, ликвидировать голод, существенно улучшить систему образования и здравоохранения. На внешней арене, как последователь панарабизма и панисламизма, пытался объединить Ливию с другими странами - Египтом, Тунисом, Сирией, Марокко, вмешивался в дела соседей. С 1980-х организовал в Ливии тренировочные лагеря для повстанцев разных стран, финансировал наионально-освободительные, революционные движения, и террористические организации по миру. Громкие теракты ливийских спецслужб дали основания для бомбардировки Ливии Америке в 1986 году и введение международных санкций в 1990-х.

В 2000-х потеря союзников и нежелание идти на открытую конфронтацию с Западом, привели к некоторой либерализации экономической и политической жизни. Частично сняли международные санкции. В 2008 году в Ливии была самая низкая инфляция в мире, грамотность населения - 87%, доход на душу населения - самым высоким из арабских стран Африки, а рост ВВП составлял 4% в год.

Зимой 2010-2011 годов в арабских странах прокатилась волна антиправительственных акций. Основными причинами протестов в Ливии стали высокий уровень безработицы, коррупция, жесткая цензура и преследование инакомыслия. Не малую роль сыграла сама фигура Каддафи - авторитарного лидера, который правил 42 года.

Выступления в Ливии начались 15 февраля 2011 года в Бенгази, а с 17 февраля охватили большинство городов страны. После массовых расстрелов армией и полицией участников мирных акций, противостояние переросло в гражданскую войну. 19 марта повстанцев поддержало НАТО. После взятия в сентябре столицы Триполи, второго по важности города Ливии, единственным городом, который оставалось верным Каддафи, был Сирт. 20 октября 2011 года начался его штурм, во время которого захватили Каддафи. Разъяренные повстанцы поступил самосуд, убив диктатора и его сына.

Тела Каддафи и сына выставили на обозрение в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре. На рассвете 25 октября тайно похоронили в пустыне.

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20
октября

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