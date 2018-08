Эйфелеву башню закрыли для посетителей

В среду в 16:00 в Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню. Сотрудники туристического объекта протестуют против новых правил доступа к башне. Из-за нововведений у архитектурного памятника начали выстраиваться большие очереди туристов.

Работники планируют протестировать и сегодня, пишет AFP.

По новым правилам, 50% ежедневных билетов на Эйфелеву башню должны отдавать посетителям, заказавших их онлайн. Через интернет они также бронируют время посещения и могут зарезервировать конкретный лифт.

Такие изменения "создают очереди, которые порой ужасные и часто неравномерные", заявили в профсоюзе.

Возникают ситуации, когда зарезервированный лифт ездит наполовину пустым, в то время как в другой стоит многочасовая очередь.

Раньше заранее спланировать посещение могли только 20% посетителей.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH