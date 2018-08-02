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четверг, 02 августа 2018 10:29

Эйфелеву башню закрыли для посетителей

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Эйфелеву башню закрыли для посетителей
Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за протестов работников

В среду в 16:00 в Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню. Сотрудники туристического объекта протестуют против новых правил доступа к башне. Из-за нововведений у архитектурного памятника начали выстраиваться большие очереди туристов.

Работники планируют протестировать и сегодня, пишет AFP.

По новым правилам, 50% ежедневных билетов на Эйфелеву башню должны отдавать посетителям, заказавших их онлайн. Через интернет они также бронируют время посещения и могут зарезервировать конкретный лифт.

Такие изменения "создают очереди, которые порой ужасные и часто неравномерные", заявили в профсоюзе.

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Возникают ситуации, когда зарезервированный лифт ездит наполовину пустым, в то время как в другой стоит многочасовая очередь.

Раньше заранее спланировать посещение могли только 20% посетителей.

Британское издательство Mills & Boon составило топ-20 самых романтичных мест планеты. К опросу привлекли 2 тыс. респондентов.Рейтинг возглавили Париж, греческий остров Санторини и Венеция.

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02
августа

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