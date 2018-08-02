Эйфелеву башню закрыли для посетителей

В среду в 16:00 в Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню. Сотрудники туристического объекта протестуют против новых правил доступа к башне. Из-за нововведений у архитектурного памятника начали выстраиваться большие очереди туристов.
Работники планируют протестировать и сегодня, пишет AFP.
По новым правилам, 50% ежедневных билетов на Эйфелеву башню должны отдавать посетителям, заказавших их онлайн. Через интернет они также бронируют время посещения и могут зарезервировать конкретный лифт.
Такие изменения "создают очереди, которые порой ужасные и часто неравномерные", заявили в профсоюзе.
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Возникают ситуации, когда зарезервированный лифт ездит наполовину пустым, в то время как в другой стоит многочасовая очередь.
Раньше заранее спланировать посещение могли только 20% посетителей.
LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 1 августа 2018 г.
Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.
We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH
Британское издательство Mills & Boon составило топ-20 самых романтичных мест планеты. К опросу привлекли 2 тыс. респондентов.Рейтинг возглавили Париж, греческий остров Санторини и Венеция.
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