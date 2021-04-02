Египет требует компенсацию за ликвидацию Ever Given из Суэцкого канала

Египет хочет компенсацию за разблокировку Суэцкого канала. Фото: rg

Власти Египта требуют компенсацию в размере $1 млрд за решение проблемы с контейнеровозом Ever Given, который на 6 дней заблокировал Суэцкий канал.

Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиамм, пишет CNBC.

По его словам, размер компенсации подсчитали за время приостановленной работы канала, она состоит из стоимости оборудования, которое использовали для снятия судна с мели, и оплаты для 800 спасателей.

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"Мы попросим приличную сумму. Мы могли бы договориться о компенсации, или дело дойдет до суда", - подчеркнул Рабиамм.

Он надеется, что соглашение о компенсации будет достигнуто через 2-3 дня. Также Рабиамм напомнил, что судно Ever Given сняли с мели без серьезных повреждений или потерь.

Суммарный ущерб от блокирования Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может составить для администрации около $1 млрд.