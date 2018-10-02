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среда, 03 октября 2018 06:05

Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
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Фотограф журнала National Geographic сделал снимки " самого вымирающего племени мира.

Племя Ава - коренные жители Бразилии. Живут в Восточной Амазонии. Всего в племени насчитывается 600 человек. 100 из них никогда не имели никаких контактов с внешним миром, пишет Daily Mail.

Жители села Посто Ава принимают утреннюю ванну вместе с черепахами, которых позже съедят на обед
Фото: dailymail.co.uk
Ава приходится постоянно кочевать лесами
Охотник Ава возвращается домой с убитым маленьким оленем
Женщина Ава выбирает броненосца в селе Посто Ава, чтобы убить его и приготовить из него обед

Племени грозит исчезновение, если компании, которые занимаются вырубкой лесов, вырежут эту часть амазонского леса.

Тропические леса, расположенные вдоль западной границы Бразилии с Перу, считаются сравнительно нетронутыми. Но их начали понемногу вырубать ради обогащения. Таким изолированным племенам, как Ава, приходится постоянно кочевать по лесам, чтобы избежать встречи с непрошеными гостями.

Европейские колонисты поработили большую часть местных. Их землю забрали. Количество представителей Ава сокращается и они находятся на грани исчезновения, пишет National Geographic.

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Племя из северо-восточной части Индийского штата Нагаланд отказалось от охоты на животных ради сохранения дикой природы. Фотограф Саян Хазра снял серию фотографий о жизни села после искоренения древней традиции. 76-летний Чайиев Жийний был искусным охотником. 2001-го прекратил охотиться. Тогда в племени хонома решили - откажутся от одного из способов добывания пищи, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

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