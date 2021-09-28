Единственную копию записи песни Леннона продадут с аукциона

Леннон и Оно провели пресс-конференцию во время своего пребывания на севере Дании / Getty Images

Редкую кассетную запись Джона Леннона и Йоко Оно продадут с аукциона в столице Дании Копенгагене во вторник, 28 сентября.

33-минутную аудиозапись сделали четверо датских подростков более 50 лет назад, всего за несколько месяцев до того, как The Beatles объявили о разрыве. Об этом пишет ВВС.

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В записи есть интервью с парой и песня, которая никогда не выпускалась. Продающий аукционный дом оценивает запись в $32-$50 тыс. Скорее всего, она пойдет в музей или до коллекционера.

В январе 1970 года группа школьников отправилась на встречу со знаменитым музыкантом и взяла у него интервью для школьной газеты.

"Мы были группой 16-летних хиппи. Нас больше всего интересовали мирные кампании Леннона и Оно", - говорит Карстен Хойен, сделавший запись.

В то время во Вьетнаме еще шла война. Всего за несколько месяцев до этого Леннон и Оно устроили громкие мирные протесты.

26 октября 1965 года четырех участников группы The Beatles королева Елизавета II наградила медалями Ордена Британской империи "за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию в мире".