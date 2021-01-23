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воскресенье, 24 января 2021 00:29

Джонсон удивил экспертов заявлением об опасности нового штамма штамма штаму штамму штаму Covid

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Джонсон удивил экспертов заявлением об опасности нового штамма штамма штаму штамму штаму Covid
До сих пор совершенно не ясно, связан ли этот вариант с более высоким уровнем смертности, чем исходный штамм коронавируса. Фото: flickr.com

Британские медицинские эксперты в субботу выразили удивление комментариями премьер-министра Бориса Джонсона, который утверждает, что мутировавший штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Британии, может быть более смертоносным.

До сих пор совершенно не ясно, связан ли этот вариант с более высоким уровнем смертности, чем исходный штамм коронавируса, заявила Ивонн Дойл, медицинский директор службы здравоохранения Англии (Public Health England). Об этом сообщает DPA.

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"Есть некоторые доказательства, но это очень ранние доказательства. Это небольшое количество случаев, и еще слишком рано говорить, что это произойдет", - сказала она, имея в виду текущие научные исследования.

Член британской группы экспертов SAGE Майк Тилдесли согласился с тем, что еще слишком рано говорить о повышенной смертности от нового варианта. Он сказал BBC, что был удивлен заявлением Джонсона.

Компании Pfizer и BioNTech будут помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом в рамках программы доступа к вакцинам COVAX, которую создали по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

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