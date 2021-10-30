Джонсон рассказал о состоянии королевы

 
Ексклюзивы
1/5
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 162
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
1 Просмотров: 207
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1404
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1224
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2142
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 972
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1071
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2061
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2475
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
6
4
11
12
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
В Австралии выпал град размером с яйцо
В Австралии выпал град размером с яйцо
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2439
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 981
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 882
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 783
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2718
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 540
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
суббота, 30 октября 2021 16:35

Джонсон рассказал о состоянии королевы

  Комментировать
Джонсон рассказал о состоянии королевы
Елизавета II находится в отличной форме. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что королева Елизавета II находится в отличной форме.

Об этом пишет Sky News.

Королева прислушивалась к советам врачей.

"Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Считаю, вся наша страна желает ей лучшего", - заявил Джонсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внучка Елизаветы II родила первенца от мультимиллионера

Ранее Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго из-за состояния здоровья. Врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в Виндзорском замке.

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали. Это произошло после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонсон рассказал о состоянии королевы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Самое читаемое
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 11016
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 10675
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 8604
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 5427
Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ Просмотров: 4887
Мир
В Молдове назвали цену на российский газ в ноябре
В Молдове назвали цену на российский газ в ноябре Просмотров: 378
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине 1 Просмотров: 549
В Риме стартовал саммит Большой двадцатки
В Риме стартовал саммит Большой двадцатки Просмотров: 171
В Грузии проходит второй тур местных выборов
В Грузии проходит второй тур местных выборов Просмотров: 81
В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека
В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
7
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
5
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
Голосов: 871
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть