Джонсон рассказал о состоянии королевы

Елизавета II находится в отличной форме. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что королева Елизавета II находится в отличной форме.

Об этом пишет Sky News.

Королева прислушивалась к советам врачей.

"Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Считаю, вся наша страна желает ей лучшего", - заявил Джонсон.

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Ранее Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго из-за состояния здоровья. Врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в Виндзорском замке.

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали. Это произошло после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.