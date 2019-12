"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года

Хоакин Феникс является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда. Фото: yandex.ru

Актера Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме "Джокер", признали "Человеком года". Звание присвоила американская организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить ее на бедственное положение животных, а также подать хороший пример достойной веганской жизни", - говорится в заявлении PETA, пишет The Hollywood Reporter.

Феникс отказался от употребления мяса в 3-летнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

Недавно Хоакин выступил продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, которые защищают животных. Кроме того, в этом году его можно было увидеть на рекламном баннере посреди Таймс-сквер в рамках кампании под названием "Мы все животные", где актер был изображен вместе с курицей. Таким образом, Феникс поддерживал законодательный запрет цирков, эксплуатирующих диких животных.

Также Хоакин поддержал ряд кампаний PETA, в частности, в рекламе "Жестокость мне не подходит".

Хоакин Феникс - пятый актер, воплотивший Джокера на большом экране. Этот образ, как и Гамлета, - настоящий вызов для испытания актерских способностей, роль мечты. Хоакин говорит, что пытался сделать персонажа, которому не мог бы поставить диагноз ни один психотерапевт. Ему это удалось. Герой имеет раздвоение личности, плохо понимает реальность. Сначала комику-неудачнику сочувствуем, а впоследствии он пугает.