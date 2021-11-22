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понедельник, 22 ноября 2021 16:52

Двое украинцев перевозили нелегалов в Литве

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Двое украинцев перевозили нелегалов в Литве
Литовские пограничники задержали украинцев. Фото: Reuters

Двое граждан Украины были задержаны в Литве за перевозку нелегальных мигрантов.

Один был задержан в Шальчининкайском, другой в Вилкавишском районе, сообщает Delfi.

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами. В автомобиле находился водитель и семь нелегалов.

В другом случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.

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Украинцы были задержаны, мигранты провели ночь на заставах.

Пограничники Литвы задержали двух украинцев, перевозивших по территории страны нелегальных мигрантов. Попались дельцы на территории Калварийской пограничной заставы.

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