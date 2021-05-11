Двое подростков устроили стрельбу в школе. Убили по меньшей мере 11 человек

В Казани, Россия, двое подростков устроили стрельбу и взрывы в школе №175.
Подробностями поделились российские СМИ, пишет Радио Свобода.
По словам представителей администрации школы, в учебное заведение оружие принес бывший ученик.
"Он прошел, пронес оружие, ранил детей. Как минимум один школьник без признаков жизни", - говорится в сообщении.
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Однако позже стало известно, по меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы. Среди них - девять учеников школы.
Двое детей погибли, когда выпрыгнули с третьего этажа здания, где действовал нападающий.
Госпитализировали 21 человек, шестеро учеников находятся в реанимации.
По сообщению роcсийских СМИ, полиция задержала 19-летнего нападающего. Он четыре года назад закончил это учебное заведение.
В штате Айдахо, США, шестиклассница открыла огонь из огнестрельного оружия в школе. В результате чего пострадали двое детей и один взрослый.
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