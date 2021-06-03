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четверг, 03 июня 2021 02:48

Двое детей обстреляли полицейских, имитируя компьютерную игру

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Двое детей обстреляли полицейских, имитируя компьютерную игру
Дети устроили перестрелку с полицейскими. Фото: ЕРА

В американском штате Флорида, в округе Волусия 14-летняя девочка и 12-летний мальчик обстреляли полицейских.

На такой поступок детей натолкнула компьютерная игра Grand Theft Auto (GTA), сообщает ABC News.

Дети сбежали из интерната и ворвались в чужой дом, в котором нашли большой запас оружия, в том числе АК-47, пистолет, дробовик и большое количество патронов.

Помощники шерифа, окружив здание, призывали подростков "мирно сдаться", однако те начали стрелять из оружия домовладельца. По словам шерифа Майка Читвуда, девочка, к тому же, угрожала убить сержанта.

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Через 30 минут стрельбы нападавшая вышла из-за гаража и якобы наставила ружье на полицейских. В нее выстрелил один из правоохранителей, девочка получила тяжелую травму. Врачи оценивают ее состояние как критическое, но стабильное.

Во время допроса 12-летний мальчик, который не пострадал и добровольно сдался полиции, рассказал, что его подруга сравнивала свои действия с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA). Сам подросток совершил несколько выстрелов из АК-47.

Grand Theft Auto (GTA) — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре action-adventure,

Герои игр серии зачастую являются преступниками, стоящими вне закона и пытающимися подняться выше в криминальной иерархии, и возможные задания для них включают в себя угон автомобилей, ограбления магазинов и банков и убийства членов конкурирующих банд.

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