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вторник, 17 августа 2021 17:24

Двое альпинистов сорвались с ледника высотой 4 тыс. м

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Двое альпинистов сорвались с ледника высотой 4 тыс. м
Во время спуска с вулкана Ключевской погибли двое россиян. Фото: volkstat.ru

На Камчатке на вулкане Ключевской разбились два российских туриста, 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин.

Об этом сообщил Telegram канал "112".

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Россияне упали с высоты 4 тыс. м, когда спускались с ледника. Мужчины оступились, потеряли равновесие и разбились.

В туристической группе было 12 человек. В ближайшее время к вулкану прибудет вертолет.

Спасатели не могут добраться до места трагедии. Из-за высоты им необходимо пройти акклиматизацию.

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии. Трагедия произошла во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд. Альпинист сорвался на снежном склоне на высоте 3,4 тыс. м.

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