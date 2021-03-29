Движение Суэцким каналом восстановили

Суда восстановили движение около 19:40. Фото: Reuters

Первые корабли прошли по Суэцкому каналу.

Суда восстановили движение около 19:40 по Киеву, сообщает Bloomberg.

3 корабля сдвинулись с места в соответствии с программами отслеживания судов.

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Всего в канале застряло 437 кораблей. Эксперты компании Hapag-Lloyd AG expects ожидают, что очередь постепенно исчезнет в течение 4 дней.

После снятия судна Ever Given с мели в Суэцком канале цены на нефть снизились более чем на 2%. Фьючерсы упали на фоне ожиданий уменьшения задержек в мировых перевозках.