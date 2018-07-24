Два миллиона за два года: в польском парламенте рассказали об украинских мигрантах

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский рассказал об отношении к украинцам в Польше. Фото: transportopasaulis.lt

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что Польша приветствует украинских мигрантов.

"Мы приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - отметил Карчевский в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев. Он обратил внимание на то, что польская политика в отношении мигрантов базируется на желаемой модели общества, а не на квотах или распределении.

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"Речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в котором мы хотим жить. Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции. Там существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они уважают различные ценности", - сказал спикер Сената.

По его мнению, в интересах всех стран ЕС должна быть лучшая защита внешних границ и поддержка людей в странах их происхождения.

Польское правительство хотело использовать фото разрушенного села против украинцев. Канцелярия премьер-министра Польши выставила на свою Facebook-страницу фото села Сагринь, как символа "Волынского преступления-43". Село находится на Холмщине.