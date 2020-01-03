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пятница, 03 января 2020 11:28

Духовный лидер Ирана заявил о жестокой мести США за убийство генерала

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Духовный лидер Ирана заявил о жестокой мести США за убийство генерала
Президент Ирана Хасан Рухани тоже строго осудил убийство Сулеймани. Фото: www.masrawy.com

Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил командующего элитных сил Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Также он объявил трехдневный общенациональный траур, передает PressTV.

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"Самые грубые в мире люди убили благородного командира, лихо годы воевал против негодяев и бандитов этого мира. Его гибель не остановит его миссии, но преступники, имеющие на руках кровь генерала Сулеймани и других мучеников этого ночного удара, должны ожидать жестокую месть" , - отметил иранский духовный лидер.

Президент Ирана Хасан Рухани тоже строго осудил убийство Сулеймани и отметил, что этот шаг США "только сделает Иран и другие свободные нации еще решительнее в противостоянии Вашингтону".

В ночь на 3 января командующего спецсил "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис ликвидировали ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Удар по Сулеймани нанесли по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он выдвинул угрозы Ирана: если что-нибудь произойдет с посольством США в Ираке. 31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, сокрушив помещения пропускного пункта, камеры наблюдения и окна.

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Дата
03
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