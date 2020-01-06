Дуда в Израиле хочет выступить рядом с Путиным

Президент Польши выдвинул требования для своей поездки в Израиль. Фото: Обозреватель

Президент Польши Дуда примет участие в мероприятиях по 75-летию освобождения гитлеровского концлагеря Освенцим, если ему будет предоставлено право выступить во время торжественных мероприятий, наряду с президентами Германии и России.

"Для меня необходимым условием является то, чтобы как президент Польши я мог выступить наряду с другими президентами, рядом с президентом Путиным, президентом Штайнмайером, чтобы я мог говорить о терпении поляков, польских евреев, польских граждан, мог там говорить о потерях, которые мы понесли в результате Второй мировой войны, Холокоста и то, каким образом мы получили Вторую мировую войну, чтобы я мог говорить об исторической правде, которая в последнее время, к сожалению, фальсифицируется", - заявил Дуда в эфире телеканала TVP.INFO.

В Польше считают израильские торжества по случаю освобождения концлагеря конкурентным мероприятием тому, который состоится в Польше 27 января. Также Польшу не удовлетворяет факт, что там главным спикером, рядом с президентом Израиля Реувеном Ривлином, будет президент России Владимир Путин.

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Другими причинами колебания президента РП относительно поездки в Израиль является отсутствие адекватного предложения со стороны Израиля по участию Дуды в этих торжествах, а также фактор, что соорганизатором мероприятия является глава МИД Израиля Исраэль Кац, который в прошлом году обвинял Польшу в антисемитизме.

Новый контекст ожиданий Варшавы связан с тем, что Путину в Израиле создают благоприятную площадку, где он снова может выдвигать обвинения в адрес Польши и коверкать события Второй мировой войны.