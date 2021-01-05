Друзья в одной команде - Лукашенко описал отношения с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что с главой Кремля Владимиром Путиным они "в одной команде".
Об этом он заявил одному из российских пропагандистских сайтов, сообщили РИА Новости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ложь Кремля и сказки Лукашенко: Европа создала список позорных факапов российских пропагандистов в 2020 году
"Нас намертво загнали в одну команду", - прокомментировал Лукашенко.
По его словам, они с Путиным друзья и часто играют в хоккей.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста главы государства только путем честных выборов.
×
Комментарии