Друзья в одной команде - Лукашенко описал отношения с Путиным

Лукашенко считает Путина своим другом. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что с главой Кремля Владимиром Путиным они "в одной команде".

Об этом он заявил одному из российских пропагандистских сайтов, сообщили РИА Новости.

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"Нас намертво загнали в одну команду", - прокомментировал Лукашенко.

По его словам, они с Путиным друзья и часто играют в хоккей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста главы государства только путем честных выборов.