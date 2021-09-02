"Дружба против России" - Кремль грубо отреагировал на переговоры Украины и США

В Кремле резко отреагировали на переговоры президентов Украины и США. У президента РФ Владимира Путина встречу назвали "дружбой против России".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

США и Украину обвинили в антироссийской риторике.

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"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была на повестке дня. Речь о дружбе против России. Это вызывает сожаление", - отметил Песков.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили почти 20 документов. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическую безопасность и ситуацию на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

Байден во время встречи пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.