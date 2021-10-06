Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения

Фото: REUTERS

Несколько храмов в историческом тайском городе Аюттхая оказались под водой в среду, 6 октября, так как проливные муссонные дожди затопили провинции по всей стране.

Более 40 храмов в Аюттхая, где находятся древние буддийские комплексы, руины и памятники, пострадали от наводнения. Об этом пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие

"Это самое сильное наводнение за 10 лет", - сказал настоятель храма Пхра Кру Парийят Ясихун. Добавил, что окружающие населенные пункты также оказались под водой.

Тропический шторм Дяньму вызвал внезапные наводнения в 32 из 76 провинций Таиланда. Погибли как минимум девять человек и пострадали почти 300 тыс. домашних хозяйств. 16 провинций все еще были затоплены, включая Аюттхая, и власти предупредили о еще одном потенциальном тропическом шторме. По прогнозам он достигнет северо-востока страны на следующей неделе.

В 2011 году Таиланд пострадал от сильнейшего наводнения за 50 лет. Пострадали 65 из 76 провинций и погибли сотни человек.

Потепление климата на планете более чем на 1,5°С приведет к катастрофе. Избежать этого можно достигнув углеродной нейтральности в течение ближайших 10 лет, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время конференции по вопросам климата.