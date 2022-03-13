"Доставляют грузовиками". Белорусские морги переполнены телами российских военных

Тела кафиров доставляют грузовиками. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Госпитали и морги в городах Гомель, Мозырь и Наровля в Беларуси переполнены российскими военными.

Туда их перевозят с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Радио Свобода.

"Трупов было нереально много. Люди, которые находились на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", – рассказал житель Мозыря.

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Белорусские медики подписали соглашение о неразглашении информации. Некоторым даже угрожают увольнением.

Еще один очевидец сообщил, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными, доступ к услугам местных жителей ограничен. Раненых россиян в Гомель доставляют автобусами, а убитых привозят грузовиками.

"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – рассказал житель Гомеля.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.