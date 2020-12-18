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пятница, 18 декабря 2020 10:03

Доминирование России станет серьезным ударом для Украины: Беларусь готовится к "горячей войне"

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Доминирование России станет серьезным ударом для Украины: Беларусь готовится к &quot;горячей войне&quot;
Иван Тертель заявил, что Беларусь проигрывает информационную войну. Фото: belta.by

В Беларуси реализуют "сценарий цветной революции" и готовятся к "горячей войне".

Об этом сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель в выступлении перед работниками предприятия "Гродно-Азот" 17 декабря, пишет "Наша Нива".

По словам Тертеля, Беларусь оказалась на разломе в геополитический борьбе, именно поэтому в стране напряженная ситуация.

"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре "разделения мира". У нас был реализован жесткий "сценарий цветной революции", к которому мы были готовы", - заявил он.

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По его мнению, Беларусь проигрывает информационную войну и обвинил в этом Польшу.

"Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к "горячей войне", не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии" , - сказал он.

Тертель вспомнил гибель активиста Александра Тарайковского и заявил, что даже если его убили силовики, то действовали правильно.

"Товарищ Таравновский, или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти кадры - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Простите, кто был в США? Останавливают машину - ты должен положить руки на руль. Если не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте", - сказал глава КГБ.

Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющик до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковского.

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Дата
18
декабря

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