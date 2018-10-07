"Долгих лет тюрьмы" - в Петербурге поздравили Путина

В Санкт-Петербурге активисты перекрыли дорогу и развернули баннер "Долгих лет тюрьмы".

Таким образом поздравили с Днем рождения президента РФ Владимира Путина, передает "Медиазона".

Люди устроили акцию на улице Восстания. Зажгли файеры.

Автор: "Медиазона" Полиция арестовала участников акции

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Полиция задержала четырёх участников события. По данным СМИ, один из задержанных не имеет отношения к акции.

Сегодня президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 66 лет. На сайте Кремля перечисленные лидеры девяти государств, которые лично поздравили Путина по телефону. Это президенты семи постсоветских республик, а также главы Сербии и Азербайджана. Об поздравлениях от президента Украины Петра Порошенко ничего не сказано.