Доходы от туризма за год уменьшились на 70%

Вид на пирамиды в Гизе / Getty Images

Количество туристов, посетивших Египет за прошлый год упала на 26,7%, то есть на 3,5 млн туристов - с 13,1 млн в 2019-м.

Власти Египта ожидает постепенного восстановления туризма в стране. Доходы в сфере за год упали почти на 70% - до $4 млрд в 2020-м, заявил египетский министр туризма. Об этом пишет Business Recorder.

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Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Энан заявил, что уровень загрузки египетских отелей иностранцами упал до 10-15% от уровня 2019-го. Туризм составляет до 15% ВВП Египта и является ключевым источником поступления иностранной валюты.

Официальные лица сообщают о новых археологические открытиях, пытаясь оживить туризм. Они надеются, что отложенное открытие "Большого египетского музея" рядом с пирамидами, которое должно состояться в 2021 году, поможет восстановить туристическую отрасль.

"Сейчас цель в том, чтобы заявить, что Египет - безопасное туристическое направление во время пандемии коронавируса", - сказал эль-Энан.

По его словам, с 1200 отелей 700 имеют лицензии на работу в соответствии с действующими ограничений по охране здоровья. Египет планирует начать вакцинацию против COVID-19 в этом месяце. Власть в Каире утвердила китайскую вакцину Sinopharm. Но неясно, как быстро эта программа может быть реализована.

В воскресенье Центральный банк Египта продлил до конца июня освобождения от уплаты процентов по долгам для местных туристических компаний и других туристических бизнесов.