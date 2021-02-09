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вторник, 09 февраля 2021 13:58

Договориться или разорвать отношения: что ЕС будет делать с Беларусью

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Договориться или разорвать отношения: что ЕС будет делать с Беларусью
ЕС решает, что делать с Беларусью. Фото: Reuters

Европейский Союз подготовил 4 сценария, по которым будут развиваться их отношения с Беларусью на фоне протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Подробностями соответствующего документа поделилось издание "Радио Свобода".

Документ под названием "Отчет глав миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси в феврале 2021 года" вынесут на обсуждение в Брюсселе в ближайшие недели.

Лидеры стран-участниц Евросоюза рассматривают 4 пути развития событий под названиями "Жди и наблюдай", "Прагматический эквивалент", "Решительное продолжение ухудшения отношений" и "Почти полная заморозка отношений".

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1-й вариант предлагает не принимать никаких мер, а просто ждать, что будет дальше. 2-й путь решения - это приглашение белорусских властей к столу переговоров и нейтральная позиция.

3-й сценарий действий предусматривает ухудшение отношений путем введения новых санкций, сокращение дипломатических миссий, возбуждение уголовных дел против тех, кто нарушил права человека.

4-й вариант считается самым жестким. Он предлагает разорвать любые дипломатические отношения с Беларусью, отозвать послов, наложить санкции на белорусскую промышленность, запретить продажу еврооблигаций и признать оппозиционную власть Беларуси легитимной.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует усилить работу с молодежью, чтобы в будущем избежать серьезного внутриполитического кризиса.

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Дата
09
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