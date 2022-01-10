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понедельник, 10 января 2022 15:05

Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
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Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия Назарбаева вывела из страны $312 млн.

В 2006-м купила особняк на севере Лондона в районе Хайгейт, чтобы получить гражданство Великобритании, пишет The Telegraph.

"О расходах дочери Елбасы стало известно благодаря иску, который Назарбаева подала против своих финансовых советников. Назарбаева якобы продала часть акций, находившихся в ее распоряжении, и получила за них около $325 млн", - говорится в сообщении.

Особняк обошелся Назарбаевой в $11,8 млн. Еще $14 млн потратила на покупку недвижимости в Дубае, в том числе виллы на искусственном острове Палм-Джумейра. Также она приобрела самолет повышенного комфорта Bombardier Challenger за $25 млн и 51% акций швейцарского банка CBH Bank за $108 млн.

Воспользовавшись услугами финансовых консультантов, Алия основала фонд в Лихтенштейне, доверив советникам $150 млн. Впоследствии она обвинила их в нечестности, незаконном присвоении средств и сговоре с целью мошенничества. Скандал урегулировали конфиденциальным соглашением.

По данным издания, Назарбаева сообщила советникам, что оставаться в Казахстане ей опасно. Среди поданных суду документов фигурирует заявление управляющего ее активами, признавшего ее "политически значимым лицом".

Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official/

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Из-за протестов в Казахстане на $3 млрд уменьшилось состояние четырех богатейших людей. В том числе дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев потеряли $200 млн.

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Дата
10
января

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