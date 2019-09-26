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четверг, 26 сентября 2019 10:58

Дмитрий Комаров посетил поселение, спрятанное от цивилизованного мира
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Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность
Фото: rbc.ua
Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность
Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность
Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал кадры из путешествия по Бразилии. Вместе с командой Комаров отправился на север в пустыню Ленсойс-Мараньенсис.

Это национальный парк в Бразилии. Если посмотреть на эту пустыню с неба, то до самого горизонта видны тысячи дюн из белого песка. Каждая из них будто отбрасывает тень, пишет РБК-Украина.

Между песчаными дюнами этой пустыне природа расположила сотни озер с хрустальной бирюзовой и голубой водой. Пустыня занимает более тысячи квадратных километров, а в голубых лагунах водится рыба, крабы и прочая живность.

В центре пустыни есть небольшое поселение, отрезанное от цивилизованного мира. Там проживает 19 семей. Увидеть поселок можно только с вертолета, а добраться - только пешком по пустыне.

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"Усталость от солнца дает о себе знать. Пить очень хочется. Расстояния в пустыне очень обманчивы. Можно что-то увидеть и думать, что это уже близко. Но на самом деле идти к цели приходится очень долго. А смерть в пустыне коварная и приходит очень незаметно", - рассказал Комаров.

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Она в несколько раз больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку. Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, которые сейчас находятся в летней "зимовке" на станции "Академик Вернадский" на Южном полюсе.

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