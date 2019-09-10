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вторник, 10 сентября 2019 17:58

Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо
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Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо
Фото: life.pravda.com.ua
Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо
Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо
Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо
Украинцы в Антарктиде нашли ледниковую пещеру, озера, реку и странное перо

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Она в несколько раз больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции, УАЭ, которые сейчас находятся в летней "зимовке" на станции Академик Вернадский, что на Южном полюсе.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был на противоположном от комплекса берегу острова, под вершиной ледника. Несколько лет назад, льдина сдвинулась в океан и вход завалило.

Мы занялись поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. В леднике, со стороны старой британской базы-музея домика Ворди, нам повезло. Мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал руководитель двадцать четвёртого УАЭ Игорь Дикий.

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Находка изрядно удивила полярников. Пещера втрое больше, чем считали исследователи. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены на 3-х уровнях.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный "зал". Он высотой 12 м., шириной 8 и длиной 30 метров. В зале обнаружили подледную реку и два озера. Из них ученые взяли воду и лед для гидрохимического анализа и дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК.

Между тем, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье это перо и сколько ему лет, исследователи попытаются выяснить. Образцы льда и пера планируют доставить в Украину для более детального анализа. Об этом сообщили на life.pravda.com.ua.

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