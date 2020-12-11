Для защиты от Covid-19 стюардессам предложили носить подгузники

Одним из самых загрязненных мест в самолете считается туалет. Фото: pixabay.com

Управление гражданской авиации Китая выпустило обновленные рекомендации, которые просят соблюдать в самолетах и аэропортах из-за пандемии.

Бортпроводникам на рейсах в страны с высоким уровнем заболеваемости Covid-19 рекомендуется носить маски, одноразовые двухслойные перчатки, защитные очки, бахилы, одноразовые шапочки и защитную одежду, пишет CNN.

Также им предложили пользоваться одноразовыми подгузниками, чтобы не пользоваться туалетом.

Одним из самых загрязненных мест в самолете считается туалет, а потому отмечается, что подгузник поможет стюардессам избежать риска заражения Covid-19.

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Сетью распространяется вирусный флешмоб стюардесс, которые закрывают багажные полки акробатическим трюком. Видео работниц авиалиний публикуют в Instagram-аккаунте, посвященном флешмобу.