Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс

Сетью распространяется вирусный флешмоб стюардесс, которые закрывают багажные полки акробатическим трюком.
Видео работниц авиалиний публикуют в Instagram-аккаунте посвященном флешмобу.
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Стюардессы хватаются за спинки кресел, переворачиваются вверх ногами и закрывают багажные отсеки.
Подписчики страницы в восторге от видео и засыпают исполнительниц флешмоба комплиментами.
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