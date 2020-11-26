Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс

Сетью распространяется флешмоб для стюардесс. Фото: @flight___love

Сетью распространяется вирусный флешмоб стюардесс, которые закрывают багажные полки акробатическим трюком.

Видео работниц авиалиний публикуют в Instagram-аккаунте посвященном флешмобу.

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Стюардессы хватаются за спинки кресел, переворачиваются вверх ногами и закрывают багажные отсеки.

Подписчики страницы в восторге от видео и засыпают исполнительниц флешмоба комплиментами.

View this post on Instagram A post shared by aviation love (@flight___love)

View this post on Instagram A post shared by aviation love (@flight___love)

View this post on Instagram A post shared by aviation love (@flight___love)

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