Для стран с высокой смертностью: Россия создает новый препарат от коронавируса

В России исследуют новый препарат от коронавируса. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения России дало разрешение на исследование еще одиного препарата от коронавируса, который получил название "Спутник Лайт".

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ РФ.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021-го", - говорится в сообщении.

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По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, иммунитет от "лайт" препарата будет формироваться в течение 3 недель и будет сохраняться приблизительно 3-4 месяца.

В России использовать лекарство не будут. Препарат рассчитан на страны, где "смертность от коронавируса высока".

В России обнаружили штамм британского коронавируса. О заражении было известно еще в конце прошлого года.