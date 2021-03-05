Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

Самолет Ryanair / Rebius

Популярный бюджетный авиаперевозчик Ryаnair запускает новую функцию в своем приложении. Благодаря ей пассажиры сообщат авиакомпании о вакцинации или об отрицательном результате теста на Covid-19.

Аналогичное решение уже употребляют авиакомпании, входящие в IATA, то есть в Международную ассоциацию частных перевозчиков. Об этом пишет сайт TVP.

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Система Travel Pass широко известна как иммунологический паспорт. Она собирает данные о вакцинации и исследования о коронавирусе. Благодаря этим данным пассажиры смогут быстрее проходить регистрацию, и ни в кого не возникнет сомнений, что документы не подделаны.

Разница между иммунологических паспортом, созданным IATA, и вариантом, реализованным Ryanair, в том, что в первом случае результаты тестов или сертификаты о вакцинации могут быть отправлены непосредственно из медицинского учреждения. В Ryanair пассажиры должны сделать это самостоятельно, то есть загрузить в приложение полученный документ.