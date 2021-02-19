"Для американской изобретательности нет ничего невозможного" - Байден об освоении Марса

Команда NASA радуется успешному приземлению Perseverance на Марс. Фото: NASA

Президент США Джозеф Байден поздравил команду NASA с успешным приземлением марсохода Perseverance ( "Настойчивость") на Красную планету.

"Сегодняшний день еще раз доказал, что для силы науки и американской изобретательности нет ничего невозможного", - написал он в Twitter.

Сразу после приземления космического ровера американский лидер позвонил руководителю администрации NASA Стиву Юрчику и сказав: "Поздравляю, друг!"

Сам Юрчик оценил событие как "один из поворотных моментов для NASA, США и освоение космоса во всем мире".

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"Мы знаем, что находимся на пороге открытия, и затачиваем карандаши, так сказать, чтобы переписать учебники, - высказался он. - Миссия Mars 2020 Perseverance воплощает в себе дух нашей страны: проявляет настойчивость даже в самых сложных ситуациях, вдохновляет и продвигает науку и исследование".

Он добавил, что эта миссия поможет "подготовиться к исследованию Красной планеты людьми в 2030-х годах".

Напомним, что американский марсоход Perseverance ( "Настойчивость") преодолел около 500 млн километров и успешно приземлился на Красную планету. Уже появились первые фото, сделанные космическим велосипедом. В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.