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Спецтема: Война России против Украины

Дипломы российских университетов больше не признаются миром

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Дипломы российских университетов больше не признаются миром
Дипломы, изданные русскими институтами, больше не признаются миром. Фото: t1.ua

Дипломы, изданные русскими институтами, больше не признаются миром.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ); Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ); AMBA (Ассоциация MBA программ); EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) решили удалить аккредитацию во всех университетах РФ.

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Послы Европейского Союза могут согласовать новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Санкции будут включать в себя увеличение листинга, запрет на экспорт предметов роскоши и новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа.

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