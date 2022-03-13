Дипломы российских университетов больше не признаются миром

Дипломы, изданные русскими институтами, больше не признаются миром.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ); Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ); AMBA (Ассоциация MBA программ); EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) решили удалить аккредитацию во всех университетах РФ.
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Послы Европейского Союза могут согласовать новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Санкции будут включать в себя увеличение листинга, запрет на экспорт предметов роскоши и новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа.
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