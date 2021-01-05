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среда, 06 января 2021 06:45

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

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Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками
"Жана д'Арк во время коронации Карла". Картина французского художника Жан Огюст Доминик Энгр 1854 года / Wikipedia

6 января 1412-го родилась Жанна д'Арк. Она прожила всего 19 лет, но стала католической святой и национальным героем Франции за ключевую роль в Столетней войне между Францией и Англией.

Жанна родилась у Жака д'Арк и Изабеллы Роме в маленьком городке на северо-востоке Франции. На момент ее рождения англичане и их союзники контролировали большую часть Франции, включая Париж, Бордо и Реймс.

Кроме английского угрозы, герцог Бургундский оспорил право дофина, то есть наследника престола, Карла Орлеанского на французский трон.

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Жанна утверждала, что впервые получила божественное откровение в 13 лет в саду своего отца, когда вроде бы ей появились святые Михаил, Екатерина и Маргарет, и сказали выгнать англичан из страны. В 16 лет она правильно предсказала исход битвы французскому командиру, который согласился отвезти ее к дофину.

Неграмотная фермерская девушка сделала на Карла сильное впечатление. Она стала путешествовать с ним и давать советы французским военачальникам. Неясно, какой именно была ее роль в кампании, но более, чем просто символическая. Она несла флаг, а не оружие, и позже свидетельствовала, что не убила ни одного вражеского солдата. Она стала одним из основных вдохновителей снятия осады Орлеана. За это ее прозвали Орлеанская дева.

Освобождение города потрясло англичан и впервые за долгие годы убедило французов наступать. Советы Жанны и ее харизма способствовали продвижению сил Карла и изгнанию англичан и бургундцев. Французы захватили Труа и освободили Реймс - традиционное место коронации французских монархов. Там дофин короновался как французский монарх.

Впоследствии Жанна попала в плен бургундцев. Ее отдали под суд англичанам. Рассказы о процессе занимают видное место в мифах о Жанне, будто она ловко уклонялась от попыток англичан заставить признать себя еретичкой. В конце концов, суд все равно признал ее виновной, и 30 мая 1431-го Жанну сожгли на костре в Руане.

Посмертно Церковь ее реабилитировала от обвинений в ереси в 1455-м. К тому времени англичане уже проигрывали, и Орлеанская дева стала главным символом победы.

Ее объявил национальным символом Франции Наполеон в 1830 году. Католическая церковь канонизировала в 1920-м.

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Дата
06
января

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

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