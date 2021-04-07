Девушек в школе ставят на колени, чтобы измерить длину юбок

Частная школа в Вурсте / Worcester News

Частную британскую школу с годовой оплатой в почти $21 тыс. обвинили в том, что девушек в ней заставляют становиться на колени, чтобы учителя могли измерить длину их юбок.

Учителей "Королевской школы" в Вустере обвиняют в том, к учащимся ввели откровенно сексистские правила. Об этом пишет издание Metro.

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Директор школы сказал, что расследует претензии после того, как анонимный пост с жалобой опубликовали на сайте Every's Invited. Сайт создан для искоренения культуры изнасилования в британских школах, колледжах и университетах. На нем разрешено анонимно публиковать претензии.

В жалобе говорится, что учительници возлагают на школьниц ответственность за то, чтобы их тела были достаточно прикрыты, и мужчины не смотрели на них.

"В правилах формы для школьниц говорится, что юбка девушки должно быть на 10 см выше колен, когда стоит на коленях. Поэтому несколько учительниц заставляли девушек становиться на колени, чтобы измерить юбки. Это та же школа, которая не позволяет детям показывать лодыжки и заставляет носить длинные спортивные костюмы, даже когда на улице 30 градусов тепла и середина лета", - говорится в жалобе.

Директор школы Гарет Дудс говорит, что знал об обвинении и вскоре начнется расследование.